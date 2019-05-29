Suadiye ilk ve ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler Romanya ve İtalya’da bulunan okulları ziyaret etti. Ziyaret ettikleri şehirler ve kültürleri hakkında bilgi alan öğrenciler, farklı kültürleri tanıma ve etkileşime girme imkanı yakaladı. Proje hakkında konuşan Suadiye Okulu Müdürü Hakan Bozan, “Bu tür projelerin öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok faydalı olduğunu, bu proje kapsamında kazanılacak deneyim ve tecrübelerin gerek öğretmen gerekse de öğrencilerimizin üzerinde özellikle dil öğrenimi yönünden olumlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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Suadiyeli öğrenciler Avrupa’yı tanıdı
Suadiye ilk ve ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, Erasmus projesi kapsamında Romanya, İtalya ve Polonya’da bulunan okullara ziyaret gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz