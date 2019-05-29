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Suadiyeli öğrenciler Avrupa’yı tanıdı

Suadiye ilk ve ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, Erasmus projesi kapsamında Romanya, İtalya ve Polonya’da bulunan okullara ziyaret gerçekleştirdi.
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Suadiye ilk ve ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler Romanya ve İtalya’da bulunan okulları ziyaret etti. Ziyaret ettikleri şehirler ve kültürleri hakkında bilgi alan öğrenciler, farklı kültürleri tanıma ve etkileşime girme imkanı yakaladı. Proje hakkında konuşan Suadiye Okulu Müdürü Hakan Bozan, “Bu tür projelerin öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok faydalı olduğunu, bu proje kapsamında kazanılacak deneyim ve tecrübelerin gerek öğretmen gerekse de öğrencilerimizin üzerinde özellikle dil öğrenimi yönünden olumlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bugün 14:22 TSİ - Eğitim

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