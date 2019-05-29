Hürriyet, Düzyaylalıların iftarına katıldı

Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği, her sene düzenlediği iftar programının 6’ncısını gerçekleştirdi. Coşku içerisinde gerçekleşen iftar programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyesi Meclis üyesi Çetin Sarıca, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan, Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci, eski Alikahya Belediyesi Başkanları İskender Ataş, Sabri Gökbudak, Aydoğanlılar Derneği Başkanı İlyas Çiçek, Karahasanlılar Dernek Başkan Vekili Yücel Ağca, Düzyaylalılar Dernek Başkanı Yüksel Gökbudak, CHP geçmiş dönem ilçe başkanı Selman Yıldırım, CHP mahalle temsilcileri Hayri Köse ve Necati Dalgıç katıldı.



KARŞILIKLI TEŞEKKÜR

Dualarla açılan oruçların ardından konuşan Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği Başkanı Yüksel Gökbudak “Bu yıl 6. sını düzenlediğimiz iftarımızda bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” derken, Yüzlerce kişiyle aynı sofrada birlikte oruç açmanın keyfinin başka olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Ramazan ayı manevi duyguların, birlik beraberliğin, paylaşmanın en üst düzeyde yaşandığı aydır. Bu akşam burada hep birlikte bu güzel buluşmaya vesile olan dernek başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.