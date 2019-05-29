Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:23 TSİ- Gündem G: Bugün 14:25 TSİ

Hürriyet, Düzyaylalıların iftarına katıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği'nin geleneksel iftarına katıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği, her sene düzenlediği iftar programının 6’ncısını gerçekleştirdi. Coşku içerisinde gerçekleşen iftar programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyesi Meclis üyesi Çetin Sarıca, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan, Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci, eski Alikahya Belediyesi Başkanları İskender Ataş, Sabri Gökbudak, Aydoğanlılar Derneği Başkanı İlyas Çiçek, Karahasanlılar Dernek Başkan Vekili Yücel Ağca, Düzyaylalılar Dernek Başkanı Yüksel Gökbudak,  CHP geçmiş dönem ilçe başkanı Selman Yıldırım, CHP mahalle temsilcileri Hayri Köse ve Necati Dalgıç katıldı.

KARŞILIKLI TEŞEKKÜR

Dualarla açılan oruçların ardından konuşan Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği Başkanı Yüksel Gökbudak “Bu yıl 6. sını düzenlediğimiz iftarımızda bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz”  derken, Yüzlerce kişiyle aynı sofrada birlikte oruç açmanın keyfinin başka olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Ramazan ayı manevi duyguların, birlik beraberliğin, paylaşmanın en üst düzeyde yaşandığı aydır. Bu akşam burada hep birlikte bu güzel buluşmaya vesile olan dernek başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bugün 14:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu mask
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu
10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı mask
10 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı
İzmit Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına, sendikadan tepki mask
İzmit Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına, sendikadan tepki
Bu mahallelerde elektrikler kesilecek! mask
Bu mahallelerde elektrikler kesilecek!
Gölcük'te maddi hasarlı kaza! mask
Gölcük'te maddi hasarlı kaza!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü

GALERİ

Akar: O başkan derhal istifa etmeli! mask
Akar: O başkan derhal istifa etmeli!
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL