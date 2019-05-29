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Hamidiye gençleri iftar yaptı

Gölcük’ün büyük köylerinden biri olan Hamidiye Köyü’nün gençleri, köy arasındaki birlikteliği arttırmak adına iftar programı düzenledi.
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Gölcük’ün büyük köylerinden biri olan Hamidiye Köyü’nün gençleri, köy arasındaki birlikteliği arttırmak adına iftar programı düzenledi. Köy meydanında toplanan gençler, hep beraber iftar açmanın keyfini yaşarken, bol bol sohbet etti. Gençler, köyün daima birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması gerekliliğine vurgu yaptı.

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