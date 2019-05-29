Gölcük’ün büyük köylerinden biri olan Hamidiye Köyü’nün gençleri, köy arasındaki birlikteliği arttırmak adına iftar programı düzenledi. Köy meydanında toplanan gençler, hep beraber iftar açmanın keyfini yaşarken, bol bol sohbet etti. Gençler, köyün daima birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması gerekliliğine vurgu yaptı.
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Hamidiye gençleri iftar yaptı
Gölcük’ün büyük köylerinden biri olan Hamidiye Köyü’nün gençleri, köy arasındaki birlikteliği arttırmak adına iftar programı düzenledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz