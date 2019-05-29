Derince'nin emektarları buluştu

Derince Belediyesi’nin kurulduğu 1994 yılından günümüze kadar önemli hizmetlerde bulunmuş olan meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe protokolü, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Başkan Aygün’ün yanı sıra Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin, Kemal Bayraktar, Adnan Pala ve Ayşe Mamat, AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. İftar programına katılan tüm konukları ile tek tek ilgilenen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu tür buluşmaların önemine değindi. Okunan akşam ezanı ile hep birlikte oruçlarını açan davetliler, gece boyunca sohbet ederek anılarını paylaştı.

“DERİNCE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptığı konuşmada iftara katılanlara teşekkür ederek, “Bugün bir arada olmanın paylaşmanın ve kardeşliğimizin simgesi olan Ramazan soframızda ilçemize emek veren siz kıymetli dostlarımızı ağırlıyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir şiarıyla hepiniz ilçemiz için bir şeyler üretme gayreti içinde oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bizler de sizlerin emekleri üzerine bir şeyler koyarak Derince’mizi hak ettiği noktaya taşımak için tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışıyoruz” dedi.