Turan hasta ziyaretlerine devam ediyor

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilçe genelinde yapılması planlanan proje ve yapılan çalışmaları inceleme sırasında gittiği mahallelerde hasta ve yaşlılara da önem gösterdiğini belirtiyor. Hastanelerde tedavileri tamamlanan ve evlerinde dinlenen hastaları ziyaret eden ve onlarla sohbet eden Başkan Adnan Turan, geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

EVLERE KONUK OLUYOR

Başkan Adnan Turan, Kandıra sakinlerinden ‘Klas Hamal’ lakabıyla tanınan Mehmet Ateş ile birlikte, Akdurak Mahallesi’nde ikamet eden Ali Ateş’i evinde ziyaret etti. Klas Hamal’ın abisi olan Ali Ateş ile keyifli sohbetlerle gerçekleşen ziyarette, Ateş ailesi Başkan Adnan Turan’a kendilerini ziyaret ettiklerinden dolayı teşekkür ettiler.