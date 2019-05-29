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Başiskele’de Artvin coşkusu

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekler Federasyonun(KARBAFED) bünyesinde yer alan Başiskele Artvinliler Derneği iftar programı düzenledi.
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Başiskele Artvinliler Derneği gelenekselleşmesini planladığı iftar yemeklerinin ilkini gerçekleştirdi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı iftara, Emlakçılar Odası Eski Başkanlarından Ahmet Petkin, diğer dernek başkanları ve çok sayıda esnaf odası başkanı ile STK üyeleri katılım sağladı. Oldukça coşkulu ve hareketli geçtiği kaydedilen iftar programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başiskele Artvinliler Dernek Başkanı Osman Özer, “Ramazan fitar sofrası kurma, ekmeğini bölüşme ayıdır. Biz de bu amaçla dernek üyelerimizi ve Başiskele halkını bir araya getirdik. İftar organizasyonunu gelenekselleştirmeyi planlıyoruz” dedi. 

“BAŞKANIMIZ ÇALIŞIYOR”

Başkan Özer’den sonra söz alan ve değerlendirmelerde bulunan KABAFED Başkanı Mikail Kalyoncu ise, ”Federasyonumuzun en çalışkan dernekleri arasında olan Başarder başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum.Kısa zaman içersinde Dernek  mekezi ve Lokalinin mülkünü demirbaşına yazdırarak kendi binalarında faaliyetine devam ediyorlar. Bu birliğimizi devam ettirmeye devam edelim  Kocaeli’de yaşayan Artvin’li hemşerihlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyorlar” diye konuştu.

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