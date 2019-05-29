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Hasta Nakil Hizmeti bayramda da görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansları tam donanımlarıyla Bayram boyunca hizmet verecek.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hasta Nakil Hizmetleri karda kışta zorlu günlerde olduğu gibi mutlu günlerde de göre başında olacak. Ocak ayından itibaren bu güne kadar 25 bin 833 kişiye hizmet veren Hasta Nakil Hizmeti yaklaşan Ramazan Bayramı’nda da görev başında olacak

TAM DONANIMLI AMBULANSLAR

Ramazan ayının bitmesiyle bayrama ulaşacak olan vatandaşların beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uzmanlar açıklamalar yapmaya devam ediyor. İşte tam da sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bu günlerde vatandaşlarımızın olası bir sağlık problemi yaşadıklarında kendilerini hastanelere ulaştırmak için Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Hasta Nakil Ambulanslarını tam donanımlarıyla hazır bulunacak. Ramazan Bayramı tatilinde Büyükşehir Hasta Nakil Ambülansları vatandaşların olası hastane nakillerinde görev yapacak.

25 BİN 833 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

Son 5 ay içerisinde Hasta Nakil Hizmeti için il içinde taşınan hata sayısı 22 bin 601 olurken il dışına 611 hasta nakil edildi. Kanser hastaları için sağlanan servis sayısı 1366, trafik kazası, yerinde müdahale, değerlendirme ek görevler ile birlikte bu 5 ay süresince toplam 25 bin 833 kişiye hizmet verildi. Bayramda vatandaşlarımız için teyakkuzda olacak olan Hasta Nakil Ambulanslarına 153 numaralı merkezden kolayca ulaşılabilecek.

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