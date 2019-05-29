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Özdilek AVM özel misafirlerini ağırladı

Özdilek Kocaeli Alışveriş Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında Kocaeli’de bulunan Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini AVM’nin eğlence parkuru olan Game Factory’de ağırlayarak çocukların unutamayacakları bir güne imza attı.
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Özdilek Kocaeli Alışveriş Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında Kocaeli’de bulunan Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini AVM’nin eğlence parkuru olan Game Factory’de ağırlayarak çocukların unutamayacakları bir güne imza attı. AVM’de geçirilen oyun vaktinin ardından çocuklar, kendilerini bekleyen kurabiye yapımı work-shop çalışması için öğretmenleriyle birlikte Double Tree by Hilton’un yolunu tuttu. 

ÇOK EĞLENDİLER

Usta şeflerin tarifleriyle tatlı ve tuzlu kurabiye yapım atölyesine katılan çocuklar, etkinliğin ardından hep birlikte keyifle kendi yaptıkları kurabiyelerin tadına baktılar. Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan özel öğrencilerin gönüllerince eğlendiği ve günün ardından geride güzel anıların bırakıldığı etkinlikten kameralara ise en neşeli fotoğraflar yansıdı…

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