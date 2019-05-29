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Derince’de şenlik VAR!

Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiği Öğrenme Şenliği coşku içerisinde geçerken, renkli görüntülere sahne oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen Öğrenme Şenlikleri, Derince’de de ilgi ile karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşen Öğrenme Şenliği’ni Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Halk Eğitim Müdürü Abdülkadir Yardımcı, ilçe protokolü ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

HALK OYUNLARI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kent Meydanı’ndaki programda Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Öğrencilerin Artvin yöresine ait halk oyunları ve ritim gösterileri ile devam eden program renkli görüntülere sahne oldu. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği program, usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından hazırlanan stantların, protokol tarafından ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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