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Başkan Özlü’den zam müjdesi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde belediye personeli ile bir araya geldi. Verdiği müjde personelin yüzünü güldürdü.
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde belediye personeli ile bir araya geldi. Karşıyaka Kültür Merkezi Antikkapı Restoran’da düzenlenen personel iftar programında Başkan Yasin Özlü, personele KHK (KHK ile kadroya geçenlere yönelik zam) zammı müjdesini yineledi, sözlerini tutucaklarını söyledi. Başiskele Belediyesi’nin geleneksel personel iftar programına Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü iftarda personellere merakla beklenen KHK zammı süreciyle ilgili müjdesini yineledi ve KHK farklarının ilgili personellere ödeneceğini duyurdu. Başkan Özlü yaptığı konuşmada, “KHK zammı sözümüzün arkasındayız. Süreç olgunlaştı. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Bugün 21:30 TSİ - Gündem

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