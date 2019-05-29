Tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Coştur'un cenazesi, Beylikbağı Mevlana Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Coştur'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra KocaeliBüyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Samet Bora Coştur'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gebze'de, 17 Mayıs'ta D-100 kara yolunda, İstanbul yönünde seyreden B.E. idaresindeki 41 P 8963 plakalı servis minibüsü, Safaş mevkisinde arıza yapan otomobilden inen 3 kişiye çarpmış, kazada yaralanan Samet Bora Coştur ile Umut Sarı (17) ve Eren D. (30) hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Umut Sarı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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Kazada ölen Samet, son yolculuğuna uğurlandı
Gebze ilçesinde, minibüsün arıza yapan otomobilden inenlere çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki Samet Bora Coştur, son yolculuğuna uğurlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz