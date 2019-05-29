Kandıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sevim Deren ve yönetim kurulu, Türkan Saylan’ın ölüm yıldönümü olması ve aynı zamanda 19 Mayıs’ın 100.yılının kutlanması nedeniyle Kerpe Alya Otel’de program düzenledi. Programın sunuculuğunu Ebru Turan yaptı. Kandıra ÇYDD’de burs alan Tuğçe Bülbül, Türkan Saylan’ın hayatını anlattı. Biz Kandırayız Grubu, Attaürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Biz Kandırayız Grubuna plaket verdi. Programın sonunda 10’uncu yıl marşı eşliğinde pasta kesimi yapıldı.
Bugün 15:05 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:07 TSİ
ÇYDD Kandıra, Saylan ve Atatürk’ü unutmadı
Kandıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kerpe Alya Otel’de hem Türkan Saylan’ı andı, hemde 19 mayıs coşkusunu yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz