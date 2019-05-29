ÇYDD Kandıra, Saylan ve Atatürk’ü unutmadı

Kandıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sevim Deren ve yönetim kurulu, Türkan Saylan’ın ölüm yıldönümü olması ve aynı zamanda 19 Mayıs’ın 100.yılının kutlanması nedeniyle Kerpe Alya Otel’de program düzenledi. Programın sunuculuğunu Ebru Turan yaptı. Kandıra ÇYDD’de burs alan Tuğçe Bülbül, Türkan Saylan’ın hayatını anlattı. Biz Kandırayız Grubu, Attaürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Biz Kandırayız Grubuna plaket verdi. Programın sonunda 10’uncu yıl marşı eşliğinde pasta kesimi yapıldı.