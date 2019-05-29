Güllü Konak kapılarını açtı

Kapanca Sokak’taki İzmit Tarihi Çarşı’dan sonra bölgeye önemli bir hareketlilik kazandıması planlanan Güllü Konak’ın açılışına Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İl Kültür Müdür Yardımcısı Ercan Yamen, İzmit Tarih Koridoru Denek Başkanı Nükhet Özcan, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah ile çok sayıda vatandaş katıldı.



EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

İşletmeciliğini İzmit Tarih Koridoru Derneği’nin yapacağı Güllü Konak’ın açılışında konuşan Başkan Hürriyet, “ Böylesine güzelliklere imza atan, katkı koyan tarihimizi, kültürümüzü, sanatımızı, geçmişimizi, ortaya çıkartılmasında emek veren katkı sunan herkesin emeğine, yüreğine sağlık, çok güzel bir iş çıkarmışlar. Önümüzdeki günlerde, daha fazla gezip görme, nüfuz etme, öğrenme fırsatımız olacak. Katkı sunan herkese, kent adına, İzmit’imiz adına çok teşekkür ediyorum. Keyifli, güzel, tarihsel, kültürel, çok kıymetli çalışmalar. Devamı nasip olsun. Birlikte de daha güzel çalışmalar yapmak nasip olsun” dedi. Açılışın ardından Başkan Hürriyet ve katılımcılar hep birlikte Akçakoca meydanında iftar yaptılar.

YENİ ADI GÜLLÜ KONAK

Hacı Hasan Mahallesi’nde 20.yy. başında inşa edilen ve halk arasında Yılmazlar Evi olarak bilinen yapı kamulaştırılarak 370 bin liraya restore edildi. Yığma tuğla ve ahşap karkas sistemli yapı, Güllü Konak adıyla İzmit Tarih Koridoru Derneği tarafından işletilecek. Konakta çay, kahve ve restaurant hizmetinin yanı sıra, araştırmacı ve öğrencilerin faydalanabileceği ÇEKÜL(Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma) Vakfı'nın eserlerinin de içinde bulunduğu bir de kütüphane oluşturuldu. Güllü Konak içerisindeki odalarda kurum ve kuruluşlar, toplantı ve organizasyonlar da düzenleyebilecek.