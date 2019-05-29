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Büyükakın: Ekonomik saldırılara rağmen 2023’e ulaşacağız

AKP Gebze Gençlik Kolları ve Çayırovalı muhtarlarla bir araya gelen başkan Tahir Büyükakın, “Her türlü saldırıya rağmen, 2023 hedefine ulaşacağız” dedi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Eğitim Bir Sen Gebze Şube Başkanı Fazlı Yağmur, AKP Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetimlerinin yanı sıra Çayırova mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. Ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Bu gemi, milletinin sahip çıkmasıyla yoluna kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Kocaeli olarak da rotamız bellidir. Halkımızın hizmetkârı olarak hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

EKONOMİK SALDIRILAR

Kocaeli’nin ülkemizin birliğine ve beraberliğine büyük katkı sunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, konuklarıyla olan görüşmelerinde "Milletimize ve bu aziz vatan toprağına her türlü güvenlik ve ekonomik saldırılara rağmen, 2023 yılı hedeflerine ulaşacaktır” açıklamasını yaptı. Sözlerine devam eden Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak milletimizin emanetini asla yere düşürmeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle Kocaeli’den hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

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