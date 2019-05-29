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Başkan Hürriyet gazileri ağırladı

Gaziler Vakfı İstanbul Şube Başkanvekili İsmail Aydın ve  yönetim kurulu üyesi Bilal Erol, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kapla Hürriyet’i makamında ziyaret etti.
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Gaziler Vakfı İstanbul Şube Başkavekili İsmail Aydın ve yönetim kurulu üyesi Bilal Erol, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Aralarında terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar derneğin geçmiş dönem başkanı Kadir Erhan Tuna ve  Ali Ateş'in de  yer aldığı ziyarette  heyet,  Başkan Hürriyet’e Çanakkale savaşlarından kalma bir mermi hediye ettiler.Hürriyet’e başkanlık görevinde başarılar dileyen Gaziler Vakfı İstanbul Şube Başkan Vekili İsmail Aydın, “İçerisinde vatan sevgisi olan kişilere hediye ettiğimiz Çanakkale Destanında metrekareye düşen 6000 mermiden birini size vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

HEDİYELERİN EN DEĞERLİSİ

Böylesi anlamlı bir hediyenin kendisini çok onurlandırdığını belirten  Başkan Hürriyet ise, “Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Hediyeniz şuana kadar aldığım en değerli, en anlamlı hediyelerden biri.  Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız için mücadele eden şehitlerimize, gazilerimize minnetimizi sunuyorum. İyi ki varsınız ve her zaman başımızın üzerinde yeriniz olacak” şeklinde konuştu.

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