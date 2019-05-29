ODTÜ-KYÖV Okulları bünyesinde eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, okuma şenliğinde büyük heyecan yaşadı. Yıl boyu öğrendiklerini ailelerine ve davetlilere sergileme imkanı yakalayan minikler, ailelerini gururlandırdı. Okuma şenliği nedeniyle konuşan kurum müdürlerinden Gülistan Tireli, öğrencilerin okuma süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında yardımcı olan ailelere teşekkür etti. Gösteri kapsamında okumalarını gerçekleştiren 1/A, 1/ B ve 1/ C sınıfı öğrencileri, kendilerine hediye edilen balonları uçurarak keyifli anlar yaşadı.
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ODTÜ KYÖD’de okuma şenliği heyecanı
ODTÜ- KYÖV Okulları bünyesinde öğrenim gören ve okuma-yazma öğrenimlerini tamamlayan birinci sınıf öğrencileri, okuma şenliği heyecanı yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz