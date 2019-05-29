ODTÜ KYÖD’de okuma şenliği heyecanı

ODTÜ-KYÖV Okulları bünyesinde eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, okuma şenliğinde büyük heyecan yaşadı. Yıl boyu öğrendiklerini ailelerine ve davetlilere sergileme imkanı yakalayan minikler, ailelerini gururlandırdı. Okuma şenliği nedeniyle konuşan kurum müdürlerinden Gülistan Tireli, öğrencilerin okuma süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında yardımcı olan ailelere teşekkür etti. Gösteri kapsamında okumalarını gerçekleştiren 1/A, 1/ B ve 1/ C sınıfı öğrencileri, kendilerine hediye edilen balonları uçurarak keyifli anlar yaşadı.