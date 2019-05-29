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Minibüs çarpan minik Alperen, son yolculuğuna uğurlandı

Körfez'de, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Akgül, toprağa verildi.
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Körfez'in Fatih Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, H.B.B. yönetimindeki minibüs iddiaya göre, yola fırlayan Alperen Akgül'e çarptı. Ağır yaralanan Alperen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Semra ve Ömer Akgül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Alperen'in ölümü ailesini yasa boğdu. Alperen Akgül'ün cenazesi bugün Tüpraş Site Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Ömer Akgül cenazede güçlükle ayakta durdu.

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