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Tonlarca cam geri dönüşüme kazandırılıyor

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelinde 62 noktaya yerleştirilen cam atık toplama konteynerleri ile bir ayda 12 ton cam geri dönüşüme kazandırıldı.
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Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 62 noktaya koyulan cam atık kumbaraları, aktif halde kullanılmaya devam ederken, cam kumbaralarında biriktirilen ve sayfiye yerlerinden toplanan cam atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Ekipler, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında sadece bir ayda 12 ton camı kumbaralardan toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

GERİ DÖNÜŞÜM

Bu uygulama ile vatandaşlar kullanmadıkları cam ürünlerini, meşrubat şişelerini, her türlü reçel, konserve ve kavanozlarını, cam toplama kumbaralarına atabiliyor. Bu sayede doğal kaynaklar korunurken, atık camlar da geri dönüşüme kazandırılıyor. Kumbaralar her ay ekipler tarafından tek tek alınarak boşaltımı sağlanıyor.

“DUYARLILIK BEKLİYORUZ”

Körfez Belediyesi yetkilileri, cam kumbaralara cam ürünler dışında herhangi bir atık atılmaması noktasında da vatandaşların duyarlı olmasını istediklerini belirtti. Yetkililer, “Amacımız, doğaya karışan cam ambalaj atıklarının ayrıştırılması, tekrardan ekonomiye kazandırılması ve cam ambalaj atıklarından bertaraf edilmesini sağlamaktır” dedi.

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