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Bugün 16:06 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:07 TSİ

BES'te değişiklik yapıldı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkılarının yüzde 10'unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ile Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, nakden ödenen devlet katkılarının azami yüzde 20'si Türk lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kira sertifikaları ve bazı menkul kıymetlerde değerlendirilecek. Bu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

DEVLET KATKISI

Ayrıca, söz konusu devlet katkılarının asgari yüzde 10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek. Bu kapsamda, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine yönelik portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz itibarıyla uyum sağlanacak.

Bugün 16:06 TSİ - Ekonomi

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