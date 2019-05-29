Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:07 TSİ- Gündem G: Bugün 16:08 TSİ

Körfez’in emektarları bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ‘Körfez için emeğiniz büyük’ dediği eski belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları iftarda ağırladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’e bugüne kadar hizmet eden eski belediye başkanları, eski ve mevcut meclis üyeleri ve eski muhtarları Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftarda ağırladı. Eşi Hatice Söğüt ile birlikte misafirlerini karşılayan Başkan Şener Söğüt, masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet etti. İftar programına ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt da katıldı.

KATKILARINIZ ÖNEMLİ

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin güçlendiği ay olduğunu ifade eden Başkan Şener Söğüt, “Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştık. Tabi bunun hüznü içerisindeyiz. Rahmeti ve bereketi ile geldi, tekrar kavuşmak nasip olur inşallah. Sizler bu kent için emek sarf etmiş, güzelleşirken gelişmesine katkı sunmuş kişilersiniz. Hepinize bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 16:07 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu mask
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu
Akar’dan Zeybek’e hodri meydan! mask
Akar’dan Zeybek’e hodri meydan!
İzmit Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına, sendikadan tepki mask
İzmit Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına, sendikadan tepki
Bu mahallelerde elektrikler kesilecek! mask
Bu mahallelerde elektrikler kesilecek!
Avukatlar iftarda buluştu mask
Avukatlar iftarda buluştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü

GALERİ

Akar: O başkan derhal istifa etmeli! mask
Akar: O başkan derhal istifa etmeli!
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL