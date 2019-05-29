Körfez’in emektarları bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’e bugüne kadar hizmet eden eski belediye başkanları, eski ve mevcut meclis üyeleri ve eski muhtarları Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftarda ağırladı. Eşi Hatice Söğüt ile birlikte misafirlerini karşılayan Başkan Şener Söğüt, masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet etti. İftar programına ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt da katıldı.

KATKILARINIZ ÖNEMLİ

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin güçlendiği ay olduğunu ifade eden Başkan Şener Söğüt, “Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştık. Tabi bunun hüznü içerisindeyiz. Rahmeti ve bereketi ile geldi, tekrar kavuşmak nasip olur inşallah. Sizler bu kent için emek sarf etmiş, güzelleşirken gelişmesine katkı sunmuş kişilersiniz. Hepinize bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.