İYİ Parti Kocaeli, Hürriyet'in yanında

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit Belediyesi’nin 10 işçiyi işten çıkarmasından sonra Hizmet-İş Kocaeli Şubesinin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Yıldız, “Hizmet- İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ‘un İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 10 belediye işçisini işten çıkarttığı yönündeki basın açıklamasının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikârdır. Sendika başkanının siyasi faaliyetleri bırakıp kendiişlerini yapması tavsiyemizdir.

6 TANESİ İSTİFA ETTİ

10 işçinin 6 tanesi istifa etmiş, tüm yasal hakları kendilerine verilerek hiçbir mağduriyet yaşatılmamıştır.2 işçi eski İzmit Belediye Başkanına yakınlığıyla bilinen şahısların çocukları olup Belediye Başkanlığı seçiminden iki gün önce usulsüz bir şekilde işe alınmış olup, diğer 2 isim ise 01-06 Nisan tarihleri arasında Sayın Fatma Kaplan Hürriyet mazbatasını beklerken yine aynı şekilde alelacele işe alınmışlardır.

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Bu 4 çalışanın deneme süreleri dolmuş ve tüm gençlere adaletli bir şekilde istihdam sağlamayı planlayan Fatma Kaplan Hürriyet’in, bu 4 çalışanın hizmet akitlerini yenilememesi ve eski Belediye Başkanının bu haksız dayatmasını kabul etmemesi yapılacak en doğru harekettir. İzmit eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ‘Bazı çalışanlara, vefa borcum olduğu için iş verdim’ söylemi eğer doğruysa çok talihsiz ve yersiz bir açıklamadır.

HÜRRİYET’İN YANINDAYIZ

Vefa borcu, tüm İzmit halkına karşı olmalıdır. Fatma Kaplan Hürriyet seçim öncesi verdiği sözleri tekerteker yerine getirmekte, tüm belediye işçilerinin yanında durmakta ve hatta sabahları işçilerle birlikte güne başlamaktadır. İYİ Parti, böyle takdire şayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışan Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’in yanında ve destekçisi olmaya devam edecektir.

“HER DOĞRU HAREKETİN YANINDAYIZ”

Kocaeli kamu oyunun bilmesi gerekir ki kuruluşumuzun felsefesi olan iyilik ve ahlak çerçevesi içerisinde Kocaeli’nde düzgün yapılan her doğru hareketin yanında olacağımız gibi yanlışı da kim yaparsa yapsın İYİ Parti olarak karşısında duracağımızın sözünü veriyoruz.” İfadelerini kullandı.