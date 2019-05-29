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MHP, Yıldırım’a destek için İstanbul’a gidecek

MHP İl Teşkilatı, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul’a giderek AKP’li aday Binali Yıldırım’a destek vereceklerini açıkladı.
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MHP İl Teşkilatı, İstanbul’da yapılacak 23 Haziran Belediye Başkanlığı seçimi için ittifakı olan AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a destek vermek üzere İstanbul’a gidecek. Tramvay Kafe önünde açıklama yapan İl Başkanı Aydın Ünlü, “Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatı, liderimiz Devlet Bahçeli’nin emri ile bugün Tuzla bölgesine inerek,Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için çalışmaya başlayacağız” dedi.

“İSTANBUL’U ALMAYA GİDİYORUZ”

“Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatı, liderimiz Devlet Bahçeli’nin emri ile bugün Tuzla bölgesine ineceğiz” diyen Ünlü, İstanbul’a gidecekleri anlamlı günün de altını şu sözlerle çizdi: “Peki, neden bugün? Bugün, 1453’de ne olduysa yine aynı şey olacak. Bugün Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldı. Biz de İstanbul’u almaya gidiyoruz.  Vatandaş ve esnaf ile görüşerek iftarımızı yapacağız.  Bundan sonra, 11 Haziran’a kadar her gün İstanbul’a giden bir Kocaeli teşkilatı olacağız.” Ekin EKEN

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