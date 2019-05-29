Atıkları toplayanların motosikletleri kontrol edildi

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların trafiği olumsuz etkilemesi nedeniyle yaptığı şikayetler doğrultusunda geri dönüşümü olan atıkları toplayanların kullandığı motosikletler ve abart egzozlu araçlara yönelik uygulama yaptı. Saat 12.00 ile 15.00 arasında gerçekleşen uygulamada, 27 motosiklet kontrol edildi. 3 motosiklet trafikten men edilerek çekicilere yüklendi. Motosikletleri kullanan kişiler, içerisinde atıkların bulunduğu çuvalları motosikletten ayırarak aldı.