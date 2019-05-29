Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların trafiği olumsuz etkilemesi nedeniyle yaptığı şikayetler doğrultusunda geri dönüşümü olan atıkları toplayanların kullandığı motosikletler ve abart egzozlu araçlara yönelik uygulama yaptı. Saat 12.00 ile 15.00 arasında gerçekleşen uygulamada, 27 motosiklet kontrol edildi. 3 motosiklet trafikten men edilerek çekicilere yüklendi. Motosikletleri kullanan kişiler, içerisinde atıkların bulunduğu çuvalları motosikletten ayırarak aldı.
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Atıkları toplayanların motosikletleri kontrol edildi
Körfez'de, geri dönüşebilir atıkları toplayanların kullandığı motosikletlere yönelik denetimde 3 motosiklet trafikten men edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz