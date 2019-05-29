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Gübretaş işçisi 950 TL zam aldı!

Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Petrol-İş Sendikası ile Gübretaş arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi detaylarını Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman açıkladı.
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Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Petrol-İş Sendikası ile Gübretaş arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi detaylarını Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman açıkladı. Akduman, “İşçiler için maaşlara seyyanen 950 lira zam aldık. Bununla birlikte sosyal yardımlara yüzde 29 zam aldık. Ek olarak ilk defa bu sene tamamlayıcı sağlık sigortasını da sözleşmeye ekledik. Bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Bugün 16:47 TSİ - Ekonomi

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