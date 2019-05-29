Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Petrol-İş Sendikası ile Gübretaş arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi detaylarını Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman açıkladı. Akduman, “İşçiler için maaşlara seyyanen 950 lira zam aldık. Bununla birlikte sosyal yardımlara yüzde 29 zam aldık. Ek olarak ilk defa bu sene tamamlayıcı sağlık sigortasını da sözleşmeye ekledik. Bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
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Gübretaş işçisi 950 TL zam aldı!
Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Petrol-İş Sendikası ile Gübretaş arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi detaylarını Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz