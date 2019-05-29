Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu TYF PİRAT LİGİ 3. Etap Yarışına İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliği yaptı. Yarımca Yelken Kulübü sporcularından, Ganican Akalp ve Hüseyin Can Demir, gençler kategorisinde 1.nci oldu. Yarımca Yelken Kulübü Başkanı Recep İlgün yaptığı açıklamada, İstanbul Fenerbahçe’de düzenlenen yarışlara, Galatasaray, Marmara, Bursa, Şişecam, Fenerbahçe, İstanbul, Bayramoğlu, Kaytazdere, İzmit, Tuzla, Gölcük, Turgut Kıran yelken kulüplerinin katıldığı yarışlarda, katılımcı kulüp ve sporcuları tebrik ederek, gençlerde 1. olan kulübümüz sporcuları Ganican Akalp ve Huseyin Can Demir'in başarılarının devamı diledi. Ayrıca “Gençlerimizin bu başarısının, değerli Körfez halkına ve Kulübümüze hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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Yarımca Yelken Kulübü, Kocaeli’yi onurlandırdı
Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu TYF PİRAT LİGİ 3. Etap Yarışına İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliği yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz