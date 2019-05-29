Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 22:24 TSİ- Siyaset G: Bugün 22:26 TSİ

AKP’nin havuzunda 200 isim oluştu

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in sahur davetinde bir araya gelen ilçe başkanlarının, il yönetimi için isim önerdikleri öğrenildi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kısa bir süre önce AKP İl Başkanlığı’na atanan Mehmet Ellibeş, yeni yönetimi oluşturmak için de kollarını sıvadı. AKP İlçe Başkanlarını sahur programında ağırlayan başkan Ellibeş’in, il yönetimi için isim istediği öğrenildi. Toplantıya katılan Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral’ın akıllarındaki iki ismi başkan Ellibeş’e ilettiği aktarıldı.

200 KİŞİLİK HAVUZ

Bazı ilçelerin öneri sayısının daha fazla olduğu öğrenilirken, Ellibeş’in önüne şu ana kadar 200 isim getirildi. Bu isimler arasından yönetimi belirlemesi beklenen başkan Ellibeş’in adayları arasında en güçlü isimlerden birinin Mehmet İpşiroğlu olduğu öğrenildi. Şemsettin Ceyhan’ın ikinci döneminde ve Abdullah Eryarsoy’un listesinde yer almayan İpşiroğlu’nun, Ellibeş’in kurmayları arasında yer alacağı konuşuluyor. İpşiroğlu’nun ön plana çıkan en önemli özelliği ise, toparlayıcı ve birleştirici yönünün ağır basması. 

Bugün 22:24 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yıldırım: Tek bir şartla İmamoğlu'yla ortak yayına çıkarım mask
Yıldırım: Tek bir şartla İmamoğlu'yla ortak yayına çıkarım
Nagehan Alçı'nın sorularına moderatör de dayanamadı mask
Nagehan Alçı'nın sorularına moderatör de dayanamadı
Davutoğlu, "Parti kuracak mısınız?" sorusunu cevapladı mask
Davutoğlu, "Parti kuracak mısınız?" sorusunu cevapladı
Bülent Arınç'a önemli görev mask
Bülent Arınç'a önemli görev
AKP Derince'ye "genç başkan" mask
AKP Derince'ye "genç başkan"
Eski İzmit Kaymakamına 1.6 milyonluk makam aracı mask
Eski İzmit Kaymakamına 1.6 milyonluk makam aracı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü

GALERİ

Akar: O başkan derhal istifa etmeli! mask
Akar: O başkan derhal istifa etmeli!
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL