AKP’nin havuzunda 200 isim oluştu

Kısa bir süre önce AKP İl Başkanlığı’na atanan Mehmet Ellibeş, yeni yönetimi oluşturmak için de kollarını sıvadı. AKP İlçe Başkanlarını sahur programında ağırlayan başkan Ellibeş’in, il yönetimi için isim istediği öğrenildi. Toplantıya katılan Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral’ın akıllarındaki iki ismi başkan Ellibeş’e ilettiği aktarıldı.



200 KİŞİLİK HAVUZ

Bazı ilçelerin öneri sayısının daha fazla olduğu öğrenilirken, Ellibeş’in önüne şu ana kadar 200 isim getirildi. Bu isimler arasından yönetimi belirlemesi beklenen başkan Ellibeş’in adayları arasında en güçlü isimlerden birinin Mehmet İpşiroğlu olduğu öğrenildi. Şemsettin Ceyhan’ın ikinci döneminde ve Abdullah Eryarsoy’un listesinde yer almayan İpşiroğlu’nun, Ellibeş’in kurmayları arasında yer alacağı konuşuluyor. İpşiroğlu’nun ön plana çıkan en önemli özelliği ise, toparlayıcı ve birleştirici yönünün ağır basması.