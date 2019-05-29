Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 22:32 TSİ- Ekonomi G: Bugün 22:33 TSİ

Lastik İş’ten emeklilere müjde

Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, lastik fabrikalarından emekli olan üyeler ile birlikte iftarda buluştu. İftarda emekli olan üyelere müjde veren Başkan Sarı, “Mevcut çalışan arkadaşlarımız, sosyal tesislerden kar marjı olmadan yararlanıyorsa, emekli olan arkadaşlarımız da bundan sonra yararlanacak” dedi.
mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, lastik fabrikalarından emekli olan üyeleri ile birlikte Lastik İş Sosyal Tesisleri’ndeki iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar programına Lastik İş yönetimi ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. İftar programında Lastik İş emeklilerine müjde veren Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Mevcut çalışan arkadaşlarımız, sosyal tesislerde kar marjı olmadan yararlanıyorsa, emekli olan arkadaşlarımız da bundan yararlanacak” dedi.

KURGULANMIŞ GÜÇLER KATLETTİ

İftar programında konuşan Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “İftar programına geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Lastik İş Sendikası kısa bir dönem önce acı bir olay yaşadı. Rahmetli genel başkanımız ve onursal başkanımız kurgulanmış karanlık güçler tarafından katledildi. Mekanı cennet olsun. Bu programlar ona nasip olmadı. Allah rahmet eylesin” dedi.

KAR MARJI OLMADAN YARARLANACAKLAR

Emekli olan arkadaşlarımıza müjdemiz var diyen Sarı, “Lastik İş Sendikası’nın şuanda bünyesinde çalışan arkadaşlarımız Lastik İş Sosyal Tesisleri’nde kar marjı almadan yararlanma konusunda hemfikir olduk. Mevcut çalışan arkadaşlarımız, sosyal tesislerde kar marjı olmadan yararlanıyorsa, emekli olan arkadaşlarımız da bundan yararlanacak. Kafemizden, otelimizden aynı şekilde emekli arkadaşlarımız da kar marjı olmadan yararlanacak” diye konuştu.

12 SÖZLEŞME BİTİRDİK

Bu kadar sıkıntı olmasına rağmen göreve geldiğimizden beri 12 tane sözleşme bitirdik diyen Sarı, “Buna bir maşallah isteriz. Önümüzde bizim lastiklerin sözleşmesi var. Bir adım geri atmadan sözleşmelerimize devam edeceğiz. Sakarya bölgesine buradan görev veriyorum. Bundan sonra ölümlerde, düğünlerde Sakarya şubesi mesaj sistemiyle bilgilendirme yapacak. Birinci önceliğimiz, emekli olan arkadaşlarımızın çocukları fabrikalarda çalışacak. Ancak emeklinin oğluyum, yakınıyım diyerek yan gelip yatmayacak. Ramazan ayının bereketi üzerinize olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin” dedi. Selin BECER

Bugün 22:32 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Brisa’dan geleneksel iftar mask
Brisa’dan geleneksel iftar
Bir dönemin ünlü markası icradan satılıyor! mask
Bir dönemin ünlü markası icradan satılıyor!
Kordsa'dan İzmit'e 100 milyon liralık yatırım mask
Kordsa'dan İzmit'e 100 milyon liralık yatırım
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ mask
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ
Büyükşehir'den köylere 5 ayda 2 milyon TL'lik yardım mask
Büyükşehir'den köylere 5 ayda 2 milyon TL'lik yardım
Porsche'ye baskın mask
Porsche'ye baskın
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı mask
"Kafa Keseceğim" diyen Suriyeli sığınmacı gözaltına alındı
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü mask
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü

GALERİ

Akar: O başkan derhal istifa etmeli! mask
Akar: O başkan derhal istifa etmeli!
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’ mask
Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL