Lastik İş’ten emeklilere müjde

Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, lastik fabrikalarından emekli olan üyeleri ile birlikte Lastik İş Sosyal Tesisleri’ndeki iftar programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftar programına Lastik İş yönetimi ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. İftar programında Lastik İş emeklilerine müjde veren Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Mevcut çalışan arkadaşlarımız, sosyal tesislerde kar marjı olmadan yararlanıyorsa, emekli olan arkadaşlarımız da bundan yararlanacak” dedi.



KURGULANMIŞ GÜÇLER KATLETTİ

İftar programında konuşan Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “İftar programına geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Lastik İş Sendikası kısa bir dönem önce acı bir olay yaşadı. Rahmetli genel başkanımız ve onursal başkanımız kurgulanmış karanlık güçler tarafından katledildi. Mekanı cennet olsun. Bu programlar ona nasip olmadı. Allah rahmet eylesin” dedi.

KAR MARJI OLMADAN YARARLANACAKLAR

Emekli olan arkadaşlarımıza müjdemiz var diyen Sarı, “Lastik İş Sendikası’nın şuanda bünyesinde çalışan arkadaşlarımız Lastik İş Sosyal Tesisleri’nde kar marjı almadan yararlanma konusunda hemfikir olduk. Mevcut çalışan arkadaşlarımız, sosyal tesislerde kar marjı olmadan yararlanıyorsa, emekli olan arkadaşlarımız da bundan yararlanacak. Kafemizden, otelimizden aynı şekilde emekli arkadaşlarımız da kar marjı olmadan yararlanacak” diye konuştu.

12 SÖZLEŞME BİTİRDİK

Bu kadar sıkıntı olmasına rağmen göreve geldiğimizden beri 12 tane sözleşme bitirdik diyen Sarı, “Buna bir maşallah isteriz. Önümüzde bizim lastiklerin sözleşmesi var. Bir adım geri atmadan sözleşmelerimize devam edeceğiz. Sakarya bölgesine buradan görev veriyorum. Bundan sonra ölümlerde, düğünlerde Sakarya şubesi mesaj sistemiyle bilgilendirme yapacak. Birinci önceliğimiz, emekli olan arkadaşlarımızın çocukları fabrikalarda çalışacak. Ancak emeklinin oğluyum, yakınıyım diyerek yan gelip yatmayacak. Ramazan ayının bereketi üzerinize olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin” dedi. Selin BECER