Kocaeli’de esnek bağlantı hortumları(flex) üretimi yapan, ürünlerini anlaşmalı olduğu büyük toptancılar vasıtası ile tüm Türkiye geneli vatandaşların hizmetine sunan CNR Flex Sanayi, yönetim ve üretim kadrosu ile birlikte Yazıcılar Restoran’da iftar programı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çakır’ın katılımıyla gerçekleşen programda çalışanlar hep birlikte keyifli anlar geçirdi. Çalışanlarına hitap eden Çakır, “Bizler CNR FLEX olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana dışarıda göründüğü gibi sadece bir şirket değil bunun çok ötesinde birbirimizin varlığında güç bulan, bulduğumuz güçle de daha nitelikli büyüyen büyük bir aileyiz. Bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz iftar programımıza şirketimizi sadece işe gidip geldiği yer olarak görmeyip, ailesi olarak gören ve şirketimize gönülden bağlılık hisseden, yaptıkları en ufak işte dahi profesyonel çalışma disiplinini hiçbir an bırakmayan siz değerli idari ve üretim ekibimize sonsuz şükranlarımı sunuyor ve bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Şirket çalışanlarının hep birlikte keyifli dakikalar geçirmesine vesile olan ve birbirlerini daha yakından tanımaları için samimi bir ortam sunan program, çalışanların şirket yönetimine teşekkürlerini sunmaları ile son buldu. Ekin EKEN
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CNR Flex Sanayi çalışanları iftarda buluştu
Kurulduğu günden beri Kocaeli’den tüm Türkiye’ye esnek bağlantı hortumları üretimi sunan CNR Flex, iftarda çalışanlarıyla bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz