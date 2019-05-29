Aile Konak, yüzlerce kişiyle iftar sofrasında buluştu

Aile Konak Hastanesi’nin gelenekselleşen halk iftarının beşincisi akşam hastane önünde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Tüm hastane çalışanları ve yöneticilerinin katılımıyla 2 bin kişilik iftar organizasyonu düzenlendi. İftar programında Aile Konak Hastanesi Tıbbi direktörü Op. Dr. M. Veysel Besnili, İdari direktör Dr. Şahin Talus, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Numan Ulay ve Dr. Metin Göklü ev sahipliğiyle, tüm çalışanların emeğiyle hazırlanan organizasyonda Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, İzmit Belediyesi eski Başkanı Nevzat Doğan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Aile Konak Hastanesi hekimleri ile Sakarya ve Gebze Hastaneleri yönetim kurulu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

HASTANE PERSONELİ ÇALIŞTI

Aile Konak Hastanesi’nin düzenlediği geleneksel 5’inci halk iftarı organizasyonuna halkın yanı sıra protokolden de yoğun katılım oldu. Aile Konak Hastanesi önünde düzenlenen iftar programı, Gölcük İlçe Müftüsü İlyaz Öztel tarafından okunan İftar Duası ile başladı. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda, tüm hastane personeli hizmet verdi. Aile Konak Hastanesi önü iftarın yapıldığı zamanda trafiğe kapatıldı ve ulaşım farklı noktadan hizmet verdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Aile Konak Hastanesi Tıbbi direktörü Op. Dr. M. Veysel Besnili yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşma ve sevgi ayı olduğunu, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak sevgi ve saygı çerçevesinde bizden sonraki nesillere aktarmamız gerektiğini ifade ederek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

“GURURLUYUZ”

Aile Konak Hastanesi İdari Direktörü Dr. Şahin Talus iftar öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bugün 5. geleneksel iftar programımızı gerçekleştiriyoruz, beş yıl önce 750 kişiyle iftar yaptık, geçtiğimiz yıl bin 500 komşumuz bugün de 2 bin kişinin üstünde komşumuzu ağırlıyoruz. Size servis yapan hastane çalışanlarıdır. Sizinle bu ortamı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Allah razı olsun bizleri sahiplendiniz. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“SAĞLIK ALANINDAKİ ÖZVERİYİ TEBRİK EDİYORUM”

Son olarak konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Şahin Bey az önce kendi personelinin bu iftar sofrasını hazırladığını söyledi. Ben şunu söylemek istiyorum; sadece iftar sofrası değil, Aile Konak Hastanesi uzun yıllardır özveri ile sağlık hizmeti veriyor. Bunu takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun, hepinize hayırlı ramazanlar” dedi. Ekin EKEN