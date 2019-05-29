İMO üyeleri iftarda bir araya geldi

TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası, Körfez Mahallesi'nde bulunan İMO binasının önünde gerçekleşen iftar programında üyeleri ile bir araya geldi. İMO Başkanı Kahraman Bulut'un ev sahipliğinde gerçekleşen iftara Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uzun, Kocaeli Üniversitesi eski genel sekreter yardımcısı ve İzmit Belediye Başkan aday adayı Tahir Akman, Başiskele Belediyesi Koordinatorü Kadir Kandemir, Marka Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Gebze İMO eski temsilcisi Ziya Özhan, Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mücahit Opan, İnşaat Mühendisliği okuyan üniversite öğrencileri ve oda üyeleri katıldı. İftara katılan yaklaşık 550 kişi oruçlarını okunan dualarla birlikte açtı. Başkan Bulut yaptığı konuşmada, “Ramazanın son günlerinde biraz hüzün var ama aynı zamanda üzerimizde gelen Kadir Gecesinin ve bayramın da sevinci var. İlk olarak Kadir gecesini tebrik etmek istiyorum. İftar yemeğimize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN