Facebook veri ihlali gerekçesiyle verilen para cezasını ödedi

Facebook, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri ihlali gerekçesiyle verdiği 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödedi. Facebook'un, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri ihlali gerekçesiyle verdiği toplam 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödediği öğrenildi. Oluşan bir hata nedeniyle bazı üçüncü uygulamaların kullanıcıların fotoğraflarına erişimine izin verilmesinde veri ihlali tespit eden Kişisel Verileri Kurulu inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucunda Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirlemiş, veri güvenliliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 100 bin lira idari para cezası vermişti. Kurul ayrıca veri ihlali nedeniyle gerekli bildirimde bulunmayan Facebook'a 550 bin lira idari para cezası verilmesine de hükmetmişti.