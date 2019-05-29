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Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Torino takımından kiralanan Adem Ljajic'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak bonservisini aldı.
Beşiktaş Ljajic'in bonservisini aldı mask
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Torino Kulübünden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu, kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6,5 milyon avro ödenecektir.” ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 27 müsabakada 2 bin 229 dakika süre buldu ve 9 kez gol sevinci yaşadı.

Bugün 22:58 TSİ AA İstanbul- Spor

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