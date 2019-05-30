Olay, Gölcük İrşadiye Mahallesi Erikli Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selami G. idaresindeki 06 BB 0969 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı durduran Selami G. dumanların yerini alevlere bıraktığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı otomobile müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapışan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan yada dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Alev alev yanan otomobil küle döndü
Gölcük'te alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.
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