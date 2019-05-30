İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Halil Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca aynı iş yerinde sigara içenlere de cezai işlem uygulandı. Operasyonda kumar oynama makineleri, bilgisayar, çeşitli düzenekler ve 5 bin lira kumar parasına el konuldu.
Bugün 09:10 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 12:30 TSİ
Gebze'de "kumar" operasyonu
Gebze'de bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz