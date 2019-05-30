İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Halil Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca aynı iş yerinde sigara içenlere de cezai işlem uygulandı. Operasyonda kumar oynama makineleri, bilgisayar, çeşitli düzenekler ve 5 bin lira kumar parasına el konuldu.