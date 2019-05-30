Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mayıs ayı meclis toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında meclis salonunda gerçekleşti. Meclise KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda meclis üyesi katıldı. Gerçekleştirilen meclisin ardından ise meclis üyeleri ile birlikte iftar açıldı.

TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Mecliste konuşma yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız son verilere göre Nisan ayında ihracat 2,5 milyar dolar, İthalat ise 3,5 milyar dolardır. Nisan’da Türkiye ihracatına yüzde 17,1 katkı sağladık. İlk dört aylık toplam ihracatımız 9,8 milyar dolar. Geçen yılın aynı döneminin yüzde 6,1 üzerinde. İhracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz. Sanayi üretimi Mart ayında yıllık yüzde 2,2 geriledi. Aylık ise yüzde 2,1. Aylık bazda toparlanma devam ediyor. İhracatımızdaki gelişmeler ile üretimde de aylık bazda artışların devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

BEKLEDİĞİMİZ SEVİYENİN ALTINDA

Zeytinoğlu, “Ancak ilk çeyrekte sanayi üretimi yüzde 4,9 geriledi. Buradan yılın ilk çeyreğindeki büyümenin de negatif olabileceğini düşünüyoruz. Bütçe Nisan ayında 18,3 milyar TL. Gelirler yüzde 10,7 57,7 milyar TL. Giderler yüzde 12,8 75,9 milyar TL faiz dışı bütçede de 13,2 milyar TL açık verdik. Geçen yıl aynı dönem 356 milyon TL fazla vermiştik. Bütçe açıkları sürdürülebilir değil. İşsizlik oranı Şubat ayında yüzde 14,7, geçen yıla göre artı 4,1 puan. Beklediğimiz seviyenin altında gerçekleşti. İstihdam kaybı en fazla sanayi ve inşaat sektöründe gerçekleşmiş. Sanayi de 239 bin kişi, inşaat sektöründe ise 481 bin kişi istihdam edilmiştir” dedi.

19 BİN 56 KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

25 Şubat tarihinde istihdam seferberliği başlatılmıştı diyen Zeytinoğlu, “Kocaeli İŞKUR’un rakamlarına göre nisan itibariyle işe yerleştirilen kişi sayısı 19 bin 56’ya ulaşmıştır. Ancak Nisan ayında işe yerleştirilen kişi sayısı mart ayının yarısına düşmüştür. Diğer taraftan dikkat çeken bir başka veri de kayıtlı işsiz sayısındaki artış. İşsiz sayısı 2018 yılında 8 bin 622 kişi artarken 2019 ilk dört ayda 13 bin 328 kişi artmıştır. Ayrıca, bölgemizdeki sanayicinin 12 bin 351 kişilik istihdam talebi de karşılanamamıştır” şeklinde konuştu.

EĞİTİM KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK KAZANDIK

Zeytinoğlu, “1-2 Mayıs tarihine TOBB 75. Genel Kurul Toplantısına Genel Kurul Delegelerimiz ile birlikte katıldık. Genel Kurul’da, TOBB’un bu yıl ilkini yaptığı Oda Borsa Proje Yarışması’nın ödül töreni düzenlendi. Biz de KariyerPort Mükemmeliyet Merkezi Projemiz ile başvuruda bulunmuştuk. 8 ayrı kategoride, 365 Oda ve borsanın 123 projesi ile yarıştık. Mesleki Eğitim kategorisinde birincilik kazandık. Kategorilerde birinci olanlara ödülleri Cumhurbaşkanımız tarafından verildi” diye konuştu. Selin BECER