Ellibeş: Kişilerin değişmesi davayı saptırmaz

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Aile Konak'ın hazırlamış olduğu iftar programı hakkında, "Geleneksel iftar yemekleriyle bilinen Aile Konak Hastenimizin davetine icabet ettik. Şahin kardeşimiz, Veysel Kardeşimiz geleneksel hale getirdikleri bu iftarda katılmak istedik ama gerçekten gördüğünüz gibi ramazan ayının manevi iklimi buraya yansıyor. Hoşgörünün zirveye çıktığı bir ay. İnşallah bayrama kavuşur bayramı kutlarız. Bugün ramazan oruç açacağız” şeklinde konuştu.

50 KİŞİYLE YOLA DEVAM

AKP’nin yeni yönetimi nasıl olacak sorularını yanıtlayan Ellibeş, "Kişilerin değişmesi davayı hedefinden saptırmaz, aksine güç katar. Bizde hazine çok, insan hazinesi geniş. Mutlaka bir yönetim kurulu listesi oluşacak. Sonuçta mevcut ortam içerisinde 50 tane arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu halka hizmete Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürüyen AK Parti harekatına desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN