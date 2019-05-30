Ellibeş: Kişilerin değişmesi davayı saptırmaz

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Aile Konak'ın hazırlamış olduğu iftar programı hakkında, "Geleneksel iftar yemekleriyle bilinen Aile Konak Hastenimizin davetine icabet ettik. Şahin kardeşimiz, Veysel Kardeşimiz geleneksel hale getirdikleri bu iftarda katılmak istedik ama gerçekten gördüğünüz gibi ramazan ayının manevi iklimi buraya yansıyor. Hoşgörünün zirveye çıktığı bir ay. İnşallah bayrama kavuşur bayramı kutlarız. Bugün ramazan oruç açacağız” şeklinde konuştu.
50 KİŞİYLE YOLA DEVAM
AKP’nin yeni yönetimi nasıl olacak sorularını yanıtlayan Ellibeş, "Kişilerin değişmesi davayı hedefinden saptırmaz, aksine güç katar. Bizde hazine çok, insan hazinesi geniş. Mutlaka bir yönetim kurulu listesi oluşacak. Sonuçta mevcut ortam içerisinde 50 tane arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu halka hizmete Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürüyen AK Parti harekatına desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Vatandasgarip - nerde nmefaat cıkar yapmıs varsa partıden adı gecıyor eskı grubu toplamaya calsıyorlar yazık olacak 55 e
Mehmet - Gorucez senide bu partide haksızlık görmüş zulüm görmüş ama yine bu partide mücadele etmiş..insanları gün ışığına cikaracan.mi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.