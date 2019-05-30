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Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 101’inci yılı kutlandı

Azerbaycan’da Cumhuriyet ilanının 101’nci yıl dönümü, İzmit Azerbaycan Evi Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde kutlandı.
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Azerbaycan’ın 101 yıl önce Cumhuriyete kavuşmasının yıl dönümü İzmit’te kutlandı. Azerbaycan Dernekleri Federasyon Başkanı Bilal Dündar önderliğinde yapılan kutlamaya Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, İl Kültür ve Turizm eski Müdürü Adnan Zamburkan, Kocaeli Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Soner Kılıç ve İzmit’te yaşayan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşlar katıldı. Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından iki ulusun marşları hep bir ağızdan okundu. Azerbaycan Dernekleri Federasyon Başkanı Bilal Dündar, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri saygıyla ve minnetle bir kez daha andıklarını belirtti.

CUMHURİYET ÖZGÜRLÜĞÜ KORKUTUYOR”

Başkan Bilal Dündar, “Azerbaycan’da Cumhuriyet 28 Mayıs 1918’de kuruldu. Dünyanın birçok ülkesinde Cumhuriyet kelimesi bilinmez ve telaffuz dahi edilmezken Azerbaycan halkı Cumhuriyetle tanışıyor. Bu büyük bir başarıdır ama ne yazık ki Azerbaycan halkı bu başarıyı uzun süre tadamıyor. Cumhuriyetin getirdiği özgürlük ve yenilikler birçok ulusu ve egemen güçleri korkutuyor” ifadelerini kullandı.

YOLUNA CUMHURİYETLE DEVAM ETTİ”

Dündar, “Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resülzade, ‘Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez’ veciz sözüyle halkının hislerine tercüman olmuştur. Nitekim aradan geçen uzun süreli kesintiye rağmen kalbinde cumhuriyet ateşi sönmeyen Azerbaycan halkı, 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşunca, yoluna yine cumhuriyetle devam etti” diye konuştu. Dündar’ın konuşmasının ardından Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile İl Kültür ve Turizm eski Müdürü Adnan Zamburkan da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunu kutladı. Ekin EKEN

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Kocaeli’de sönük geçen bu kutlamalara neden belediye ve valilik destek olmaz anlamıyorum!

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 11:42

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