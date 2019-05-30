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KTO'da mayıs ayı meclisi Söğüt’ün katılımı ile gerçekleşti

Körfez Ticaret Odası Mayıs Ayı meclis toplantısı Güngör Ayhan Başkanlığında, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel’in katılımı ile gerçekleştirildi.
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Körfez Ticaret Odası Mayıs Ayı meclis toplantısı Güngör Ayhan Başkanlığında ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün katılımı ile gerçekleştirildi. Öztürk ‘’Körfez Belediye Başkanı Söğüt’ü ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Belediyemizle İşbirliğimiz Devam Edecek

KTO Başkanı Öztürk ‘’ İlçenin en önde gelen Sivil Toplum Kuruluşu olarak Belediyemizle işbirliği ve dayanışma içinde güzel ve faydalı işler yapacağımıza inanıyoruz. Körfez Belediye Başkanımızın odamızın için ayrı bir önemi var Başkanımız Odamızda uzun yıllar yönetim ve meclisimizde odamıza hizmet vermiş oda çalışmalarını yakından bilen bir isim bu anlamda da Belediyemizle daha uyumlu çalışacağımıza eminiz’’ dedi.

Söğüt’e Sürpriz Plaket

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e Körfez Ticaret Odası’nın her ay düzenli olarak geçmiş dönem yöneticilerine verdiği ahde vefa plaketi takdim edildi. Başkan Söğüt ‘’ Odamız ilçemizin ve ilin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Bu odada görev almak emek vermek benim için çok kıymetlidir. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum’’ dedi. Mecliste ayrıca 2009-2018 yılları arasında meclisimizde görev alan Halis Bozkurt ve 2005-2009 yılları arasında meclisimizde görev yapan Halil İbrahim Türk kölesine plaket takdimi yapıldı.

Komite Sunumları Devam Etti

Körfez Ticaret Odası Mayıs meclisinde komite sunumlarında ise 6. Komite adına Fatih Fidan Mayıs- Haziran arasında Ağadere caddesinde yapılacak olan alışveriş panayırı, 13. Komite adına İdris Cömert ÖTV uygulamaları ve Fiba Bank yetkilisi Güvenç Odabaş Fiba Bank kredi uygulamarı hakkında bir sunum gerçekleştirdiler.

Bugün 09:57 TSİ - Ekonomi

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