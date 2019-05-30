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Şehidimizin cenazesi Kocaeli'de

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine ateş düştü.
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Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine ateş düştü. Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Maltepe'deki baba evine askeri heyet bilgi vermek için geldi. Heyetin geldiği sırada anne ve babanın il dışında olduğu öğrenildi. Giresun'da acı haberi alan anne ve baba, cenazenin defnedileceği Sakarya'ya hareket etti.

CENAZE CENGİZ TOPEL HAVALİMANINA GETİRİLDİ

Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın cenazesi Kocaeli Cengiz Topel Hava Limanına getirildi. Naaşı Cengiz Topel Hava Limanında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, askeri erkan ve kent protokolü karşıladı. Şehit Teğmenin baba evine de Türk bayrakları asıldı. Aydın'ın cenazesi yarın Sakarya ili Geyve ilçesi, Ali Fuat Paşa beldesi, Camili Mahallesine defnedilecek.

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Yorumlar

(1)
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Ahmet - ALLAH RAHMET EYLESİN AİESİNE SABIRLAR DİLİYORUM ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Yanıtla . 4Beğen 30 Mayıs 10:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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