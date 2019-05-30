AKP seçmeni "İmamoğlu haklı" diyor

Cenk - İmamoğlu için verilen veya verilmek istenen bütün gazların artık bir faydası olmayacaktır ! İmamoğlu neden ve nasıl haklıymış ?..

Tutanaklardaki Binali Yıldırım'a ait rakamların afoarozlanıp İmamoğluna yazılması için mi ?.. Hiç kimse merak etmesin!..

Bu seçim çok başka seçim olacak çok başka !