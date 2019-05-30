AKP'liler de 31 Mart seçimlerini kazanan ancak YSK kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyor. SÖZCÜ'nün haberine göre,
CHP kaynakları, kamuoyunda yapılan bir araştırmaya göre 31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım'a oy veren AKP seçmeninin yüzde 30'unun Ekrem İmamoğlu'nun haklı olduğunu ve seçimin yenilenmesine karşı çıktığını; yüzde 17'sinin ise Ekrem İmamoğlu'nun haklı olduğunu ancak seçimin yenilenebileceği görüşünü bildirdiğini kaydetti. CHP, Ekrem İmamoğlu'na oy verme olasılığı yüksek AKP seçmenini ötekileştirmeyecek ifadelerle 23 Haziran'a kadar tamamen olumlu ifadeler üzerine kurulu bir söylem kullanacak.
AKP seçmeni "İmamoğlu haklı" diyor
AKP'liler de 31 Mart seçimlerini kazanan ancak YSK kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyor.
AKP'liler de 31 Mart seçimlerini kazanan ancak YSK kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyor. SÖZCÜ'nün haberine göre,
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(8 )
Cenk - İmamoğlu için verilen veya verilmek istenen bütün gazların artık bir faydası olmayacaktır ! İmamoğlu neden ve nasıl haklıymış ?..
Tutanaklardaki Binali Yıldırım'a ait rakamların afoarozlanıp İmamoğluna yazılması için mi ?.. Hiç kimse merak etmesin!..
Bu seçim çok başka seçim olacak çok başka !
Muhafiz1969 - hayır bende akp seçmeniyim bu algınıza katılmıyorum.Önce cevaplaması gereken soruları cevaplamalı.15 temmus gecesi eşi ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir diyerek darbecilere direnen halk neden aşağılamıştır?,fetö belediyeler imamı tutuklu danışmanınız ve samimi arkadaşınız erkan karaslana danışmanlık adı altında kaç para ödediniz?
Korfezli - oooooooooooofffff ne 15 temmuzu ya. sen şunu cevapla suriyede rus jetlerini vurabilen savaş uçakları rus jetinde 25 kat büyük yolcu uçağını nasıl düşüremez. savaş uçakları sözde meclisi vuruyor, meclisin çatısı dışarıya fırlıyor ( bak sen Allah'ın işine) yanında ki cumhurbaşkanlığına kurşun bile değmez. darbecilerin abileri kardeşleri rütbe alıp onura ediliyor falan falan falan
Burhan Gülkan - İmamoğlu'ndan nefret edersiniz tabi,sonraki seçimde cumhurbaşkanı olacak sizin rantlar kesilecek recep beyin de tek korkusu bu
Haldun - gecen yılda muharrem inceyi parlatıyordunuz şimdi makarios ekremi,seçimin ertesi makarios ekremi kimse bulamaz kesinlikle kaybedecek göreceksiniz...
Muhafiz1969 - evet ben imamınoğlu olarak nitelendirdiğim kişi bir proje ürünündür diyiyor ve senin dediğin gibi önce chp nin başına geçerek sonrada cumhurbaşkanlığına adya olcaktır
projeleri tutarsa
Murtican - Hayır Aksine imamoğlundan nefret ediyoruz.!
Memoli - Yalan söylemeyin, Akparti demesini bile bilmiyorsunuz,akp secmeni diye birsey yok.Akparti secmeni var.ve bizler zerre kadar imamoglunun hakli olduguna inanmiyoruz...organize bir hırsızlık olduguna ve tum sandıklar sayilsaydi,yeniden secime gerek olmadan Binali beyin Baskan olacağına inanıyoruz...neyse şimdi 24 haziranda Hak yerini bulur..acik farkla Bimali bey seçilir. ..
Abc - Ak parti değil adalet ve kalkınma partisi ak sizin kendinizi göstermek istediğiniz ama kirlettiğiniz temiz bir renkti.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.