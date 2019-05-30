Sinan Gümüş: Kocaelispor Süper Lig takımıdır

Kullarspor’un sürpriz ziyaretçileri vardı. Görkemli tesisleriyle büyüleyen kulüp, aslen Yuvacıklı olan gurbetçi Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş ve Kocaelispor’un efsanesi Burak Süleyman’ı ağırladı. Sinan “Kocaelispor’un yeri her zaman Süper Lig’dir” dedi.

BAŞKAN ÖZLÜ DE ZİYARETE KATILDI

Sürpriz bir şekilde Kullarspor tesislerini ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, akrabası olan Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş ve Kocaelispor’un yıldızı Burak Süleyman, kulübü onurlandırdı.

U-13 FUTBOLCULARINA TAM DESTEK

Hafta sonu şampiyonluk maçına çıkacak olan Kullarspor U-13 futbol takımının idmanını izleyen misafirler, takıma da moral verdi. Sporcularla sohbet eden belediye başkanı ve misafirler, öğütlerde bulundu.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ AKTARILDI

Minik sporcular için önemli bir tecrübe ve heyecan anlamına gelen ziyaret sonrasında tesislerimizi gezen misafirlere, başkan Fahri Altıntaş tarafından, projeler ve faaliyetlerle ilgili bilgi aktarıldı. Ali KÖKSAL