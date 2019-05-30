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İzmit Belediyesi’nde yeni işten çıkarmalar olacak mı?

Kocaeli’de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yeni işten çıkarmalar olacak mı?” sorusuna “Parti programlarında bütün gün mesai harcayanları biliyoruz. Bunun ATM personelinden ne farkı var?” dedi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu oldu. Başkan Hürriyet, İzmit içerisinde bazı personelin gerektiği gibi görevini yerine getirmediğini söyleyerek “Bana ne fotoğraflar geliyor biliyor musunuz? Çöpler orada yığılı, ağaç gölgesinde oturan personel fotoğrafları geliyor. Şu ana kadar bir soruşturma açmadım. Kadro kurmak hakkım değil mi? AK Partili başkanlar ekiplerini kurmuyor mu?” ifadelerini kullandı.

“ATM PERSONELİNDEN NE FARKI VAR?”

Hürriyet, “Boş oturarak maaş alan birçok insan var. 2009’da Nevzat Doğan belediyeyi aldığında 952 personel var şuanda 1454 personel var. Normalde 950 kişi ile yapılacak iş bin 500 kişi ile yapılıyor. Babaların çiftliği gibi kullanmışlar. Hepsi birinin yakını, parti programlarında bütün gün mesai harcayanları biliyoruz. Bunun ATM personelinden ne farkı var?” şeklinde konuştu.

“İŞTEN ÇIKARTMALAR ELBETTE OLACAK”

Hürriyet, “İzmit Belediyesi’nde yeni işten çıkartmalar olacak mı?” sorusuna “İşini doğru yapmazsa işten çıkarmalar olacak. Elbette olacak. İşini doğru yapmazsa olacak. Gerçekten iyi niyetli gidiyorum. Personel Sibel Gönül olsaydı bu kadar bile beklemezdi diyor. Ben yine de hepsini aldım karşıma, ‘Sadece tek bir şey istiyorum, namusunuzla işini yapın’ dedim. Sen beni provoke ediyorsan. Amir olarak personeli erkenden paydos ettirirsen gerekeni yaparım” cevabını verdi.

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