Samasklı Ekin Yurttaş Türkiye’nin en hızlısı

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Samask Kulübü sporcusu Ekin Yurttaş, İstanbul’da yapılan Türkiye’nin En Hızlısı Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaştı. Antrenörü Abdil Ceylan yönetiminde şampiyonaya hazırlanan Ekin Yurttaş, 2008 doğumlu kızlarda 60 metreyi 8.58 koşarak şampiyon oldu.