Samask Kulübü sporcusu Ekin Yurttaş, İstanbul’da yapılan Türkiye’nin En Hızlısı Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaştı. Antrenörü Abdil Ceylan yönetiminde şampiyonaya hazırlanan Ekin Yurttaş, 2008 doğumlu kızlarda 60 metreyi 8.58 koşarak şampiyon oldu.
Bugün 10:59 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:00 TSİ
Samasklı Ekin Yurttaş Türkiye’nin en hızlısı
Samask Kulübü sporcusu Ekin Yurttaş, İstanbul’da yapılan Türkiye’nin En Hızlısı Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz