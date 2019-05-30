Bir zamanların kült filmi olan ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’, Gölcük İdman Yurdu’nun organizesiyle adeta gerçek oldu. Sporun sadece spor yapmak olmadığının bilincindeki ekibin teknik heyeti, rekreasyon çalışmalarıyla da öğrencileri sosyal yaşamın içinde tutuyor.

GÖKYÜZÜNÜ KEŞFETTİLER

Kulübün genel koordinatörü, tecrübeli teknik adam Yaşar Nalbantoğlu’nun önderliğinde düzenlenen uçurtma şenliğinde, gökyüzünün özgürlüğünü bir kez daha yaşayan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi. Gölcük Yaşlılar Misafirhanesi’nden gelen +Down Sendromlu çocukların ve ailelerinin de katıldığı şenlikte, kulübün futbolcuları da yer alarak, uçurta uçurmanın ve özgürlüğün tadını çıkardılar.