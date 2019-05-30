Eczacıbaşı ve Binici’den geleceğe sağlam smaç!..

Kentimizin duayen spor insanlarından voleybol antrenörü Soner Binici, Polisan Değirmendere ve bir çok deplasmanlı lig takımında antrenörlük yaptıktan sonra kente geri döndü ve artık geleceğe yatırım yapıyor. Beşiktaş’a transfer olan Büşra Cansu’yu da keşfeden isimlerden olan Soner Binici, birçok oyuncuyu milli takımlara kazandırdıktan sonra, gözünü küçüklere dikti. Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kampusu çalışmalarını Bahçeşehir Koleji’nde sürdüren Binici, okulun anasınıfı öğrencileri ile beraber çalışmaları yürütüyor. Birçok yaş grubunda oyuncuyu kazandıran Binici, tatil yapmaksızın çalışmalara devam ediyor. Spora Kocaelispor’da kalecilik yaparak başlayan Binici, voleybol kariyerinde hayli önemli başarılara imza atan bir isim olarak. Tecrübelerini miniklere aktarıyor.