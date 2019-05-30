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Atafen Koleji KAÇOD’a can oldu

Atafen Koleji’nin Geleneksel Yaz Festivali’nin konuğu bu yıl da KAÇOD oldu. Festivalde yapılan çekilişin geliri KAÇOD’a bağışlandı.
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İlimizin köklü eğitim kurumlarından olan Atafen Koleji’nin Geleneksel Yaz Festivali “Gelecek Bizimle”, bu sene de dopdolu geçti. Festival kapsamında sahne ve dj performansları, sihirbaz gösterileri, sanat sergileri, atölye çalışmaları ve Çarkıfelek çekilişi yapıldı. Çocukların gönüllerince eğlenebildiği ve sosyalleştiği festivale Kocaeli’deki kanserli çocuklara ve ailelerine el uzatan Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği (KAÇOD), bu yıl da konuk oldu. Festival içerisinde yapılan Çarkıfelek çekilişinin bütün geliri KAÇOD’a bağışlandı. Emeği geçen herkese teşekkür eden KAÇOD Başkanı Burcu Özkan, “KAÇOD üyesi olan Atafen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burçak Tüysüz Kablan’ın hassasiyetine ve desteğine minnettarım. Bu festivalde emeği geçen amacı güzel olan herkese teşekkür ediyorum. Okullarımızın ve eğitimcilerimizin, bilinmeyen çocuk kanserleri konusunda farkındalık oluşumuna katkısı çok büyük. Bu katkı ve destek bizim için çok değerli” şeklinde konuştu. Ekin EKEN

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