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Otomobil üst geçit merdivenlerine çarptı: Anne ve 2 kızı yaralı

Gölcük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp, üst geçit merdivenlerine çarptı. Kazada otomobili kullanan anne ile 2 kızı yaralandı.
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Kaza, sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Dörtyol Mevkii'nde meydana geldi. Nursel B. kullandığı 41 ACG 615 plakalı otomobilin, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kaldırıma çıkıp, üst geçit merdivenlerine çarptı. Kazada, Nursel B. ile yanında bulunan kızları Seylan Miray P. ve Elif P., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızları tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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