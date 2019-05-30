Kaza, sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Dörtyol Mevkii'nde meydana geldi. Nursel B. kullandığı 41 ACG 615 plakalı otomobilin, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kaldırıma çıkıp, üst geçit merdivenlerine çarptı. Kazada, Nursel B. ile yanında bulunan kızları Seylan Miray P. ve Elif P., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızları tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil üst geçit merdivenlerine çarptı: Anne ve 2 kızı yaralı
Gölcük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp, üst geçit merdivenlerine çarptı. Kazada otomobili kullanan anne ile 2 kızı yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz