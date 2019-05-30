Geçmiş olsun Serhat!..

Kullarspor U 13 futbol takımı sporcusu Serhat Akkaş, apandisit ameliyatı oldu. Takımın teknik sorumlusu Abdullah Çelikyılmaz, takım arkadaşlarıyla beraber Serhat’ı ziyaret ederek ‘geçmiş olsun!..’ dileklerini iletti. Biz de genç sporcumuza geçmiş olsun diyoruz.