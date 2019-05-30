Kullarspor U 13 futbol takımı sporcusu Serhat Akkaş, apandisit ameliyatı oldu. Takımın teknik sorumlusu Abdullah Çelikyılmaz, takım arkadaşlarıyla beraber Serhat’ı ziyaret ederek ‘geçmiş olsun!..’ dileklerini iletti. Biz de genç sporcumuza geçmiş olsun diyoruz.
Bugün 11:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:23 TSİ
Geçmiş olsun Serhat!..
Kullarspor U-13 futbol takımı sporcusu Serhat Akkaş, apandisit ameliyatı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz