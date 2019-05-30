Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:22 TSİ- Spor G: Bugün 11:24 TSİ

Beykoz adağını yerine getirdi

3.Lig 3.Grup’ta son maçta Bağcılar’ı deplasmanda 5-1 yenerek ligde tutunan Gölcükspor’un eski teknik direktörü Ali Beykoz adağını yerine getirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

3. Lig 3. Grup’ta son maçta Bağcılar’ı deplasmanda 5-1 yenerek ligde tutunan Gölcükspor’un eski teknik direktörü Ali Beykoz adağını yerine getirdi. Beykoz “Gölcükspor’un ligde kalması durumunda kurban adak etmiştim. Bugüne denk geldi. herkesin Ramazanını kutluyorum. Allah’ım kabul eder inşallah. Dilerim Gölcükspor bir daha böyle kötü günler yaşamaz” dedi.

Bugün 11:22 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa Galatasaray'ın mask
21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa Galatasaray'ın
Kavaklı Spor Proje Okulu dur-durak bilmiyor!.. mask
Kavaklı Spor Proje Okulu dur-durak bilmiyor!..
Samasklı Ekin Yurttaş Türkiye’nin en hızlısı mask
Samasklı Ekin Yurttaş Türkiye’nin en hızlısı
Karamürsel İY camiası iftar yaptı mask
Karamürsel İY camiası iftar yaptı
Akdoğan: Herkese teşekkürler mask
Akdoğan: Herkese teşekkürler
Saha komiserleri bayramı erken yaşattı mask
Saha komiserleri bayramı erken yaşattı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama mask
Görevden alınmaların ardından Hürriyet'den açıklama
Başiskele'de yılan paniği! mask
Başiskele'de yılan paniği!
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu mask
İzmit'te işten çıkarılan 10 işçi bu kez TBMM'de gündem oldu

GALERİ

İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü mask
İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü
"Durhasan Köyü" Türkiye gündemine taşındı mask
"Durhasan Köyü" Türkiye gündemine taşındı
Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı! Aile sinir krizi geçirdi... mask
Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı! Aile sinir krizi geçirdi...
Akar: O başkan derhal istifa etmeli! mask
Akar: O başkan derhal istifa etmeli!
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL