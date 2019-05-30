3. Lig 3. Grup’ta son maçta Bağcılar’ı deplasmanda 5-1 yenerek ligde tutunan Gölcükspor’un eski teknik direktörü Ali Beykoz adağını yerine getirdi. Beykoz “Gölcükspor’un ligde kalması durumunda kurban adak etmiştim. Bugüne denk geldi. herkesin Ramazanını kutluyorum. Allah’ım kabul eder inşallah. Dilerim Gölcükspor bir daha böyle kötü günler yaşamaz” dedi.