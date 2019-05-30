3. Lig 3. Grup’ta son maçta Bağcılar’ı deplasmanda 5-1 yenerek ligde tutunan Gölcükspor’un eski teknik direktörü Ali Beykoz adağını yerine getirdi. Beykoz “Gölcükspor’un ligde kalması durumunda kurban adak etmiştim. Bugüne denk geldi. herkesin Ramazanını kutluyorum. Allah’ım kabul eder inşallah. Dilerim Gölcükspor bir daha böyle kötü günler yaşamaz” dedi.
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Beykoz adağını yerine getirdi
3.Lig 3.Grup’ta son maçta Bağcılar’ı deplasmanda 5-1 yenerek ligde tutunan Gölcükspor’un eski teknik direktörü Ali Beykoz adağını yerine getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz