Hey gidi başkan Atasayan!..

90’lı yıllardaki efsane Gebzespor’a büyük emekleri olan ANAP eski milletvekili Bülent Atasayan, sporcu dostlarıyla bir araya geldi. Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür ile buluşan Atasayan, geçmişi yad etti. Yıllarca Gebzespor başkanlığı yapan Atasayan, Özal döneminde kulübe büyük başarılar kazandırmıştı.