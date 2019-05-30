90’lı yıllardaki efsane Gebzespor’a büyük emekleri olan ANAP eski milletvekili Bülent Atasayan, sporcu dostlarıyla bir araya geldi. Dağcı ve doğa sporcusu Rıdvan Şükür ile buluşan Atasayan, geçmişi yad etti. Yıllarca Gebzespor başkanlığı yapan Atasayan, Özal döneminde kulübe büyük başarılar kazandırmıştı.
Bugün 11:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:24 TSİ
Hey gidi başkan Atasayan!..
90’lı yıllardaki efsane Gebzespor’a büyük emekleri olan ANAP eski milletvekili Bülent Atasayan, sporcu dostlarıyla bir araya geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz